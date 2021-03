Karsdorp sul rinnovo | “Sono davvero felice | è stato importante sentire la fiducia della società”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il terzino olandeseRoma, Rick, ha commentato così ildel contratto con lagiallorossa: “per questo-riporta la Roma con una nota sul proprio sito ufficiale-, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso:ladelle persone che lavorano qui èdeterminante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera. Spero di riuscire a ripagare questa: andiamo a vincere!”. Foto: twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

A destra ballottaggio trae Peres , mentre a sinistra i sarà Spinazzola. In attacco il trio sarà formato da Pellegrini, Borja Mayoral e El Sharaawy . Ancora panchina per Dzeko.versante ...Confermata la difesa a tre, sulle fasce ci sonoe Spinazzola. La Roma imposta un ritmo ... Ma il vero problema è che l'armeno si infortunatiro, deve entrare Borja Mayoral. Inizio ripresa ...Era attesa proprio quest’oggi la firma sul nuovo contratto che legherà Rick Karsdorp alla Roma fino al 2025. Poco fa, infatti, è arrivata l’ufficialità del rinnovo del terzino olanede per altri quattr ...Rick Karsdorp ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2025. Di seguito, quanto riportato dal club capitolino.