Il ritorno di Paltrinieri e della Pellegrini | la missione Tokyo riparte da Doha e Marsiglia

(Di venerdì 12 marzo 2021) La lunga marcia verso i Giochi dicomincia nel fine settimana in modo insolito per le due punte d'Italia, Gregorioe Federica(la terza, Simona Quadarella, si è già ...

La lunga marcia verso i Giochi di Tokyo comincia nel fine settimana in modo insolito per le due punte d'Italia, Gregorioe Federica Pellegrini (la terza, Simona Quadarella, si è già presentata una settimana fa con il record italiano nei 1500 in vasca corta). Greg riparte da Doha, Fede riparte da Marsiglia. ...... l'alfiere dei Nuotatori Genovesi prepara alle piscine di Albaro il suointernazionale dopo ... Sciaccaluga è sostenitore del Genoa e il suo idolo, in acqua, è Gregorio. "E' il più ...Il record italiano di Simona Quadarella nei 1500 (15'29"74, sesto tempo mondiale alltime) non ci fa dimentica i 1500 maschili regionali in vasca corta nell'impianto Aquaniene: a vincerli è stato Domen ...Pillole acquatiche. La gara. Gregorio Paltrinieri sta completando con il suo gruppo il raduno d'altura a Valtournenche. L'olimpionico si prepara al debutto stagionale nel fondo a Doha il 12 marzo. A D ...