I prossimi iPhone avranno finalmente una batteria più grande

(Foto: iFixit)La batteria dei prossimi iPhone 13 potrebbe essere più capiente e, dunque, più duratura: ad affermarlo è ancora una volta l'analista Ming-Chi Kuo, che ha specificato come la novità potrebbe coinvolgere tutti e quattro i prossimi modelli. Apple alzerebbe l'asticella su quello che, in fin dei conti, è il componente che spesso determina il passaggio da un nuovo a un vecchio modello. Secondo Kuo, i prossimi iPhone che saranno presentati nell'autunno del 2021 – e che potrebbero chiamarsi iPhone 13 oppure iPhone 12s – modificheranno l'alloggiamento di alcuni componenti interni. Vengono per esempio citati lo slot per la sim card che dovrebbe integrarsi nella scheda madre mentre sarebbe ridotto lo spessore dei moduli ottici della fotocamera ...

