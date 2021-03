Gotti e la multa: 'Giuste scuse e sanzione, ma niente gogna' (Di venerdì 12 marzo 2021) UDINE - " A 32 punti non siamo aritmeticamente salvi e servono altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte più grande del lavoro di un allenatore, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) UDINE - " A 32 punti non siamo aritmeticamente salvi e servono altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte più grande del lavoro di un allenatore, ma ...

Advertising

sportli26181512 : Gotti e la multa: 'Giuste scuse e sanzione, ma niente gogna': Il tecnico bianconero: 'Affrontiamo il Genoa, una squ… - CinqueNews : Gotti: «Multa per cena con amici? Mi scuso, ma cattiverie sui social» - Telefriuli1 : Multa a Gotti: «Chiedo scusa. La cattiveria sui social non è una novità» Il mister ha parlato in conferenza stampa… - sportli26181512 : Udinese, Gotti: 'Col Genoa scontro-salvezza. La multa? Vi spiego com'è andata': Udinese, Gotti: 'Col Genoa scontro-… - messveneto : Cena da amici e multa, l'allenatore dell'Udinese chiede scusa: «Sanzione giusta, ma quanta cattiveria»: Gotti: «In… -