Genoa-Udinese, Gotti chiarisce: "La multa? Ecco come sono andate le cose. Non siamo ancora salvi"

Parola a Luca Gotti. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Udinese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma sabato sera allo Stadio "Luigi Ferraris": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro il Sassuolo, alla multa ricevuta per aver violato le norme contro il contagio da Covid-19.

"In un momento come questo dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra amici, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22. Quindi è giusto essere sanzionati ed è anche giusto chiedere scusa per questo."

