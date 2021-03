F1, test Bahrain 2021: Verstappen parte a razzo. Ferrari tra luci e ombre, Hamilton in difficoltà (Di venerdì 12 marzo 2021) Max Verstappen si prende tutte le luci dei riflettori. La prima giornata di test in Bahrain ci riconsegna il pilota della Red Bull capace di ottenere il miglior tempo e allo stesso tempo di stampare una serie di giri impressionanti sul fronte del passo gara. E se pensiamo che fra appena due settimane proprio sulla pista di Sakhir inizierà il Mondiale, sembra proprio un ottimo viatico per l’olandese. Alle sue spalle troviamo un Lando Norris che dimostra i tanti progressi della McLaren, considerando come nella sessione della mattina, con Ricciardo al volante, era arrivato il miglior tempo per l’australiano, poi scivolato indietro a causa di una sessione pomeridiana in cui i tempi sono scesi e di molti. Bene anche la Renault, che con Esteban Ocon in pista per tutto il giorno a causa dei problemi ancora non risolti da ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Maxsi prende tutte ledei riflettori. La prima giornata diinci riconsegna il pilota della Red Bull capace di ottenere il miglior tempo e allo stesso tempo di stampare una serie di giri impressionanti sul fronte del passo gara. E se pensiamo che fra appena due settimane proprio sulla pista di Sakhir inizierà il Mondiale, sembra proprio un ottimo viatico per l’olandese. Alle sue spalle troviamo un Lando Norris che dimostra i tanti progressi della McLaren, considerando come nella sessione della mattina, con Ricciardo al volante, era arrivato il miglior tempo per l’australiano, poi scivolato indietro a causa di una sessione pomeridiana in cui i tempi sono scesi e di molti. Bene anche la Renault, che con Esteban Ocon in pista per tutto il giorno a causa dei problemi ancora non risolti da ...

