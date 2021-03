Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid-19 (Di venerdì 12 marzo 2021) La celebre cantante Elettra Lamborghini ha annunciato con un po’ di sconforto di essere risultata positiva al Covid-19. Ha però subito tranquillizzato i suoi fan dichiarando: ”Sto bene, solo un po’ di tosse”. “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid”. E’ così che inizia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) La celebre cantanteha annunciato con un po’ di sconforto di essereal-19. Ha però subito tranquillizzato i suoi fan dichiarando: ”Sto bene, solo un po’ di tosse”. “Ciao, sono, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il”. E’ così che inizia L'articolo

Advertising

ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - trash_italiano : Solo ora mi rendo conto della preziosità di 'Non succederà più' di Elettra Lamborghini. #Sanremo2021 - marry_me_chuck : RT @Debgreg__: NON SO SE CI AVETE PENSATO TOMMASO ZORZI ELETTRA LAMBORGHINI ED ILARY BLASI NELLO STESSO PROGRAMMA. VOLO.???? #gregorelli #tz… - infoitcultura : Elettra Lamborghini positiva al Covid: salta l'Isola dei Famosi -