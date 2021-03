Draghi sceglie la Vezzali per la delega allo Sport (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier Draghi ha nominato l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali come nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma è stata nominata come nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. “Complimenti al presidente Draghi e al Governo. La nomina di Valentina Vezzali per il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premierha nominato l’ex campionessa di scherma Valentinacome nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio conValentina, ex campionessa di scherma è stata nominata come nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con. “Complimenti al presidentee al Governo. La nomina di Valentinaper il… L'articolo Corriere Nazionale.

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Draghi sceglie per la prima volta una donna. Zappia sarà ambasciatrice Usa - Affaritaliani : Draghi sceglie per la prima volta una donna. Zappia sarà ambasciatrice Usa - infoitinterno : Draghi sceglie il decreto per le nuove misure: dal 15 marzo Italia in rosso o arancione - conteadifoix : RT @tempoweb: Più grave del previsto Il #decreto Draghi in arrivo Mezza #Italia finisce in #zonarossa - Vito_Cipolla : RT @tempoweb: Più grave del previsto Il #decreto Draghi in arrivo Mezza #Italia finisce in #zonarossa -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sceglie Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario con delega allo Sport. Malagò: Scelta auspicata dal Coni - ... il Parlamento, fino alla nomina di oggi a sottosegrataria allo sport nel governo di Mario Draghi. ... Quattro anni dopo, l'omaggio arriva dallo sport italiano, che la sceglie come portabandiera alla ...

Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport: una vita tra gli ori olimpici e l'agone politico Ora il Consiglio dei ministri del governo Draghi l'ha nominata sottosegretario allo Sport. Leggi ... Quattro anni dopo, l'omaggio arriva dallo sport italiano, che la sceglie come portabandiera alla ...

Draghi sceglie per la prima volta una donna. Zappia sarà ambasciatrice Usa Affaritaliani.it Valentina Vezzali nuova sottosegretaria allo sport nel governo Draghi (Il Fatto Quotidiano) Se dovesse essere lei la persona scelta dal presidente Draghi, se sarà poi in grado di gestire la delega allo sport, questo lo vedremo" alentina Vezzali è il nuovo ...

leggi le altre "Poesì" A Draghi e ai suoi uomini di fiducia il compito di badare al sodo, ai rappresentanti che il popolo si è maldestramente scelto la libertà di azzuffarsi in una perenne e insopportabile campagna ...

