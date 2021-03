Democrazia a Hong Kong? Così Xi ha detto basta (Di venerdì 12 marzo 2021) In vista dell’Assemblea nazionale del popolo l’attenzione degli osservatori quest’anno era focalizzata sul quattordicesimo piano quinquennale e sugli obiettivi di lungo termine per il 2035. Tuttavia, negli ultimi giorni dell’Assemblea, l’attenzione è stata catturata dalla riforma del sistema elettorale di Hong Kong. Se la precedente legge sulla sicurezza nazionale aveva di fatto messo fine all’autonomia giuridica dell’isola, la riforma, passata in maniera preponderante anche per lo storico dell’Assemblea, chiude ufficialmente la stagione democratica di Hong Kong. Dopo gli eventi del 2020, c’erano pochi dubbi sul fatto che si sarebbe arrivati a questo punto. Pechino e il presidente Xi Jinping hanno dimostrato la loro determinazione non solo a riunire la Cina sotto il controllo di Pechino. Ma soprattutto a dimostrare che ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) In vista dell’Assemblea nazionale del popolo l’attenzione degli osservatori quest’anno era focalizzata sul quattordicesimo piano quinquennale e sugli obiettivi di lungo termine per il 2035. Tuttavia, negli ultimi giorni dell’Assemblea, l’attenzione è stata catturata dalla riforma del sistema elettorale di. Se la precedente legge sulla sicurezza nazionale aveva di fatto messo fine all’autonomia giuridica dell’isola, la riforma, passata in maniera preponderante anche per lo storico dell’Assemblea, chiude ufficialmente la stagione democratica di. Dopo gli eventi del 2020, c’erano pochi dubbi sul fatto che si sarebbe arrivati a questo punto. Pechino e il presidente Xi Jinping hanno dimostrato la loro determinazione non solo a riunire la Cina sotto il controllo di Pechino. Ma soprattutto a dimostrare che ...

