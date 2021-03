Coronavirus | in Lombardia ancora 89 vittime Sono 667 i pazienti ricoverati in terapia intensiva

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il bollettino del 12 marzo Lasi avvicina a quota 30 milapositive al29.093 le persone decedute nella Regione da quando l’epidemia è cominciata, +89 rispetto a ieri (quando invece l’incremento era stato di +81). I nuovi casi di contagio daregistrati nelle ultime 24 ore+6.262 a fronte dei 5.849 registrati ieri e ai 4.422 di due giorni fa. Nei reparti ordinari degli ospedali risultano in questo momento ricoverate 5.909 persone. Tra loro 667in, dove nelle ultime 24 orestate registrate 39 nuovi ingressi – ieri erano 645 iincon 78 nuovi ingressi. ...

RegLombardia : #LNews Record di tamponi, ne sono stati infatti effettuati 62.222. I nuovi positivi sono 5.849 (9,4%). I guariti… - RegLombardia : #LNews A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 2.116.… - Corriere : Pregliasco: «In Lombardia il picco a fine marzo, la variante inglese ha moltiplicato i casi»

Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia, Lazio,, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche sono - secondo quanto si apprende - le ...Tra queste, otto (Campania, Piemonte, FVG, Emilia - Romagna, Basilicata,, Lazio, Veneto) hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3, ...ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma la crescita dei nuovi casi di coronavirus in Italia ... La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (6.262), seguita da Emilia-Romagna (3.477), Piemonte ...La Lombardia è anche la regione che segnala il maggior numero ... poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 23.656. Qui i posti letto occupati sono 409 in più di ieri. I malati più gravi ...