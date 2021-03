Continua l' ecatombe in Brasile | per il secondo giorno consecutivo oltre 2200 morti

Advertising

Penelop02897772 : @AntifaDavide Se si continua così sarà una ecatombe - CarloUlivi : @valy_s 1)Le contestate da sempre le restrizioni. Quindi vi piacciono a fasi alterne? 2)Lo ripeto, il virus non è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua ecatombe

Goal.com

Il Brasile sta pagando a caro prezzo una politica contro il Covid inesistente, con un presidente che approva folle e sconsiglia l'utilizzo delle mascherine. Cosa ci potevamo aspettare, se non un paese ...Genova.il momento di crisi economica per le strutture residenziali dedicate agli anziani, le rsa ... Leggi ancheDisastro rsa, il 40% delle strutture è a rischio chiusura: nuovi ...Il tecnico aveva espresso perplessità sulla durezza del calendario, ed il problema al polpaccio per l'armeno (quinto giocatore ad uscire dal campo ...Ma qualcuno di noi l'ha presa male, pensa che ci sarà un'ecatombe di forze dell'ordine ... in fretta ("Pagheremo carissima questa storia, continueranno a massacrare questo vaccino", è il ...