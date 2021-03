Conferenza stampa Juric: «Il Sassuolo ha stabilità di idee. Futuro? È presto» (Di venerdì 12 marzo 2021) Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Verona Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Sassuolo. Sassuolo – «Contro di loro abbiamo giocato tre partite molto belle e intense. Hanno vinto sempre loro, a parte un pareggio. Le belle prestazioni non sono mai bastate Da tre anni fanno un certo tipo di calcio, hanno stabilità di idee. De Zerbi lavora sui piccoli particolari, stanno facendo molto bene. Vogliamo giocare come all’andata, cercando di fargli male». DE ZERBI – «Ho tanta stima di Roberto: anche nei momenti bui, a Palermo e Benevento, ha sempre avuto la sua idea di calcio. Ha anche la personalità per farsi comprare i giocatori che vuole, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ivanha parlato alla vigilia di-Verona Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato inalla vigilia della partita in trasferta contro il– «Contro di loro abbiamo giocato tre partite molto belle e intense. Hanno vinto sempre loro, a parte un pareggio. Le belle prestazioni non sono mai bastate Da tre anni fanno un certo tipo di calcio, hannodi. De Zerbi lavora sui piccoli particolari, stanno facendo molto bene. Vogliamo giocare come all’andata, cercando di fargli male». DE ZERBI – «Ho tanta stima di Roberto: anche nei momenti bui, a Palermo e Benevento, ha sempre avuto la sua idea di calcio. Ha anche la personalità per farsi comprare i giocatori che vuole, ...

