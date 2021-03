Carrefour | multa da 1 | 75 milioni per pratiche scorrette verso fornitori

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – La catena di supermercati franceseha ricevuto oggi unada 1,75per, in quanto li ha costretti a fare sconti sui prezzi lesivi della concorrenza durante le contrattazioni annuali dei contratti. La sentenza del tribunale del commercio di Parigi segue un’indagine delle autorità antitrust sulledidurante i negoziati del 2016 con i. Dall’inchiesta è emerso cheaveva costretto ia concedere sconti come condizione preliminare per l’avvio delle trattative.è ora costretta a pagare la sanzione anche nel caso in cui presenterà appello e a porre ...

La catena di supermercati francese Carrefour ha ricevuto oggi una multa da 1,75 milioni per pratiche scorrette verso fornitori, in quanto li ha costretti a fare sconti sui prezzi lesivi della concorrenza durante le contrattazioni ...