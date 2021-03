Carlo Verdone e Papa Francesco | la foto dell' incontro e l' ironia tra i commenti

(Di venerdì 12 marzo 2021)ha pubblicato su Facebook unacon: i suoi follower si sono sbizzarriti neitirando in ballo i personaggi interpretati danei suoi film.è stato in udienza dae ha pubblicato lasui social: i suoi follower, che condividono il senso'umorismo'attore, si sono sbizzarriti ricordando i vari personaggi interpretati danella sua carriera.nella sua carriera di attore e comico ha interpretato più volte la figura del clericale, da padre Spinetti del ...

Advertising

tommasobenocci : @effetronky @CleliaMussari @zuzzusierattusi @TOSADORIDANIELA @franco_sala @RuggMarzia @robertachellini… - tommasobenocci : RT @effetronky: Papa Francesco e Carlo Verdone Una foto incredibile e bellissima #cinemaitaliano #Vaticano - franco_sala : RT @effetronky: Papa Francesco e Carlo Verdone Una foto incredibile e bellissima #cinemaitaliano #Vaticano - GretaSalve : RT @effetronky: Papa Francesco e Carlo Verdone Una foto incredibile e bellissima #cinemaitaliano #Vaticano - bigciof : RT @effetronky: Papa Francesco e Carlo Verdone Una foto incredibile e bellissima #cinemaitaliano #Vaticano -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Verdone

Il Messaggero

Cosìsulla sua pagina facebook parla dell'incontro avuto con Papa Francesco e posta una foto che lo ritrae a colloquio con il Pontefice.Non poteva sottrarsi la simpaticissima attrice che tutti ricorderanno per il suo ruolo di Agata in Viaggi di Nozze die della prof nella serie campione d'ascolti 'Provaci ancora prof'. ...Carlo Verdone ha pubblicato su Facebook una foto con Papa Francesco: i suoi follower si sono sbizzarriti nei commenti tirando in ballo i personaggi interpretati da Carlo Verdone nei suoi film. Carlo V ...Il backstage dello spot di Amazon Prime Video mostra star come Carlo Verdone, The Jackal e Carlo Cracco alle prese con "voli" ed effetti speciali. Il video backstage del divertente spot di Amazon Prim ...