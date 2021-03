Cambio colore per le regioni | chi passa in zona rossa | arancione e gialla da lunedì

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 12 marzo 2021) È atteso per oggi, 12 marzo, il nuovo monitoraggio Iss-ministero della Salute che potrebbe far cambiare la mappa dei colori in Italia. Ad oggi solo tresono in(Campania, Molise e Basilica), anche se l’Italia è quasi tutta in fascia. E’ probabile, però, che diversepassinoinL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.