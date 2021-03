Asia Argento | la battaglia in difesa di Corona

(Di venerdì 12 marzo 2021)ha scelto il proprio profilo Instagram per lanciare il suo messaggio indi Fabrizio. Le immagini di lui che si taglia i polsi in senso di protesta, le urla nel momento dell’arresto e il ricovero all’Ospedale Niguarda. Immagini che hanno fatto molto male all’attrice da sempre molto intima con l’ex agente fotografico. Le immagini di Fabrizioarrestato hanno fatto male aArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

LoredanaBerte : Non oggi. Ma sempre #iwd ?????? #figliadi #figliadiloredana @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - LoredanaBerte : Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - EltonRichStarr : RT @ElenaGrwww: Selvaggia Lucarelli è diventata pseudo famosa perche Asia Argento le da spesso e volentieri della mignott*, ma oggi si perm… - qn_giorno : #Milano, Fabrizio Corona deve tornare in carcere, la difesa di Belen Rodriguez e Asia Argento - ElenaGrwww : Selvaggia Lucarelli è diventata pseudo famosa perche Asia Argento le da spesso e volentieri della mignott*, ma oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento

ha postato sul proprio profilo Instagram le immagini concitate in cui Fabrizio Corona si oppone alla polizia, arrivata per portarlo al pronto soccorso dopo che Corona si è ferito. L'...Ad intervenire in difesa dell'ex re dei paparazzi è stata, tra le persone che nell'ultimo periodo si erano avvicinate a Corona. Dopo un breve flirt nel 2018, infatti, l'amicizia tra ...Asia Argento ha scelto il proprio profilo Instagram per lanciare il suo messaggio in difesa di Fabrizio Corona. Le immagini di lui che si taglia i polsi ...Fabrizio Corona tornerà in carcere. Lo ha stabilito il tribunale di Sorveglianza di Milano, revocando i domiciliari.