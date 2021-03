Asia Argento: “il dolore di una madre”, le sue parole fanno riflettere (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Asia Argento usa i social per fare riflettere, l’attrice non ha dubbi da che parte stare, scopriamo che cosa è successo. E’ tornata ancora una volta sui social l’attrice figlia di Dario Argento e questa volta non per una nuova provocazione o per scopo lavorativo, ma per far sentire la sua voce. Si tratta di Leggi su youmovies (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.usa i social per fare, l’attrice non ha dubbi da che parte stare, scopriamo che cosa è successo. E’ tornata ancora una volta sui social l’attrice figlia di Darioe questa volta non per una nuova provocazione o per scopo lavorativo, ma per far sentire la sua voce. Si tratta di

Advertising

LoredanaBerte : Non oggi. Ma sempre #iwd ?????? #figliadi #figliadiloredana @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - LoredanaBerte : Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - zazoomblog : Asia Argento difende Corona: «Un criminale? Non gli viene perdonato il disturbo bipolare…» - #Argento #difende… - valentinadigrav : RT @FQMagazineit: Asia Argento difende Fabrizio Corona: “Non gli viene perdonato quel disturbo bipolare diagnosticato proprio dai medici de… - ilgiornale : Asia Argento su Instagram si è schierata in difesa di Fabrizio Corona, che è tornato in carcere per decisione dei g… -