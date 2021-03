Ampie schiarite e qualche rara pioggia; temperature miti

(Di venerdì 12 marzo 2021) Si aprono le porte del weekend che potrebbe essere l’ultimo senza zona rossa a Bergamo e in provincia. Con Marco Tarantola e il bollettino del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà. ANALISI GENERALE L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. Ci aspettiamo pertanto per i prossimi giorni un parziale coinvolgimento anche della Lombardia da parte delle perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi. Una di queste è transitata nella serata di giovedì a ridosso dell’arco alpino con effetti anche venerdì, mentre una seconda raggiungerà le Alpi nella tarda serata di sabato. Nel corso dei prossimi giorni lenon subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno ...

Al sud nubi sparse etra Campania e Molise ma asciutto,zone di sereno invece sulle rimanenti regioni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 12 marzo 2021. ...SABATO 13 Inizia un weekend capriccioso: al mattino piogge deboli ma diffuse poi migliora conche riporteranno i cieli sereni fino alla notte. Non è decisa la risalita termica, anzi, ...Previsioni meteo per il 12/03/2021, Corno alle Scale. Generali condizioni di variabilità con fenomeni a carattere nevoso e schiarite, temperature comprese tra -6 e 1°C ...Cerreto Laghi, previsioni meteo per il 12/03/2021. Giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperatura minima di -1°C e massima di 6°C ...