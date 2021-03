Alba Parietti, quel ricordo che colpisce ancora oggi (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alba Parietti ha voluto condividere un ricordo vivo ancora oggi. Scopriamo insieme cosa ha detto. Davvero sorprendente. Alba Parietti, showgirl, conduttrice televisiva e opinionista italiana, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie ai numerosi programmi televisivi italiani che ha preso parte. Ultimamente l’abbiamo vista al sostegno del figlio Francesco Oppini, nel noto reality di Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto condividere unvivo. Scopriamo insieme cosa ha detto. Davvero sorprendente., showgirl, conduttrice televisiva e opinionista italiana, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie ai numerosi programmi televisivi italiani che ha preso parte. Ultimamente l’abbiamo vista al sostegno del figlio Francesco Oppini, nel noto reality di

Advertising

RaffaCaterino91 : RT @MarceloWalker: Suggerimenti non richiesti agli autori. Propongo i seguenti accoppiamenti per le prossime puntate: Mara Venier - Canzon… - MarceloWalker : Suggerimenti non richiesti agli autori. Propongo i seguenti accoppiamenti per le prossime puntate: Mara Venier - C… - xbrsmile : FERMATE ALBA PARIETTI - paaynes : RT @fearlvess: cioè io seguo francesco perché è francesco non per alba parietti e la sua ragazzi di cui mi frega meno di zero, cosa deve fr… - alessia_termini : @mariannagiovag2 Si ma poi alba Parietti non credo che si mette a parlare con persone che maltrattano il figlio sop… -