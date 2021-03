Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 11 MARZOORE 17:35 SIMONE PAZZAGLIA BEN RITROVATI CON L’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LAFIUMICINO E LA LAURENTINA, IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA PALMAROLA E SALARIA CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO IN DIREZIONE DEL GRA SEMPRE PER LAVORI SULLAFIUMICINO ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA RICORDIAMO CHE è ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCONE IN DIREZIONE EUR DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA AL MOMENTO CODE SULLA RAMPA DELL’ USCITA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO IL TRAFFICO SI INTENSIFICA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE ...