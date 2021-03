Ultime Notizie Roma del 11-03-2021 ore 13:10 (Di giovedì 11 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il piano vaccini e stretta finale oggi doppio confronto con le regioni in questa mattina conferenza delle regioni delle province autonome nel pomeriggio conferenza unificata con il ministro speranza Orlando che vince i protocolli per vaccinare sulla Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlandi Notizie sulle linee programmatiche del dicastero in Commissione Lavoro al Senato e andiamo in Giappone che si ferma per un minuto per ricordare il disastro di 10 anni fa a Fukushima alle 14:46 erano le 6:46 questa mattina in Italia per commemorare il decimo anniversario quando un sisma di magnitudo 9 al largo delle Coste nord-orientali causò un terribile Tsunami la dispersione di emissioni radioattive ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il piano vaccini e stretta finale oggi doppio confronto con le regioni in questa mattina conferenza delle regioni delle province autonome nel pomeriggio conferenza unificata con il ministro speranza Orlando che vince i protocolli per vaccinare sulla Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlandisulle linee programmatiche del dicastero in Commissione Lavoro al Senato e andiamo in Giappone che si ferma per un minuto per ricordare il disastro di 10 anni fa a Fukushima alle 14:46 erano le 6:46 questa mattina in Italia per commemorare il decimo anniversario quando un sisma di magnitudo 9 al largo delle Coste nord-orientali causò un terribile Tsunami la dispersione di emissioni radioattive ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del minis… - fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - Agenzia_Ansa : Sono 22.409 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - occhio_notizie : #Covid in Veneto, 1.677 nuovi casi e 22 decessi nelle ultime 24 ore - lassueur : RT @fisritalia: ?? #HockeyPista ?? #HPserieA2 Corsa per Engas Hockey Vercelli e CGC Viareggio per blindare la vetta. Nel girone A ultime chan… -