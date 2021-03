Ubisoft può contare su 950 milioni di giocatori e su un totale di 200 giochi

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre arrivano le notizie su un possibile inserimento deiall'interno di Xbox Game Pass, attraverso la pagina LinkedIn di un dipendente della società, possiamo dare uno sguardo ad alcuni interessanti dettagli. La pagina di Eldon Chan, Data Scientist pressoindica tra le varie mansioni anche altre informazioni: tra queste il numero diregistrati probabilmente con account suche ammonta a 950con undipresenti nel suo catalogo che arriva a 200. Titoli come Assassin's Creed Valhalla (che è stato il miglior lancio della storia del franchise e ha portato ad un nuovo record di guadagni per la società) hanno avuto parte integrante nel raggiungere questo numero. La compagnia ha in programma ...