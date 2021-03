Sci di fondo | Coppa del Mondo Engadina 2021 Per le fondiste l’ultimo sforzo di una stagione sofferta

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel fine settimana ladeldi sci divivrà il suo ultimo weekend agonistico nell’inedito contesto dell’, che recupererà la tappa di Oslo, cancellata a causa delle severe restrizioni del governo norvegese in tema di ingressi nel Paese scandinavo, applicate allo scopo di prevenire la diffusione delle varianti del Covid-19. Dunque non si gareggerà in Norvegia, bensì in Svizzera, dove avremo due format di gara estemporanei nei quali non sarà in palio assolutamente nulla, o quasi. Infatti sabato si disputerà una mass start di 10 km a tecnica classica, seguita da un inseguimento di 30 km a skating alla domenica. Mai nella storia della disciplina si era visto un pursuit su un chilometraggio così ampio, a dimostrazione di come l’attuale management stia effettuando scelte viepiù singolari. Come detto, ...