Roma | Mancini | Per puntare in alto ci serve questa cattiveria

(Di venerdì 12 marzo 2021)- Laipoteca il passaggio ai quarti di Europa Leagu e con un secco tre a zero allo Shakhtar di Luis Castro. La squadra di Paulo Fonseca ha dominato la gara per tutti e novanta i minuti di ...

- Laipoteca il passaggio ai quarti di Europa Leagu e con un secco tre a zero allo Shakhtar di Luis ... mettendo a segno tre reti con Pellegrini, El Shaarawy ee rendendo la sfida di ...- Laipoteca il passaggio ai quarti di Europa Leagu e con un secco tre a zero allo Shakhtar di Luis ... mettendo a segno tre reti con Pellegrini, El Shaarawy ee rendendo la sfida di ...ROMA (ITALPRESS) – Triplo colpo italiano, la Roma vede i quarti di finale. Grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, i giallorossi di Fonseca battono per 3-0 lo Shakhtar nell’andata degli ...Grande vittoria della Roma di Paulo Fonseca nell'andata degli ottavi di finale di Europa League 2021. I giallorossi hanno sconfitto per 3-0 lo Shakhtar Donetsk grazie alle realizzazioni di Lorenzo Pel ...