Parigi - Nizza: Bennett fa il bis. E domenica non si arriva sulla Promenade des Anglais (Di giovedì 11 marzo 2021) La Deceuninck Quick - Step, oltre alla Tirreno - Adriatico con Alaphilippe, trionfa anche alla Parigi - Nizza grazie alla volata impeccabile di Sam Bennett che dopo il successo nella tappa di apertura ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) La Deceuninck Quick - Step, oltre alla Tirreno - Adriatico con Alaphilippe, trionfa anche allagrazie alla volata impeccabile di Samche dopo il successo nella tappa di apertura ...

Advertising

bicitv : Parigi-Nizza: Sam Bennett imprendibile in volata, firma la cinquina stagionale - RaiSport : Ancora una zampata vincente di Sam #Bennett. Dopo il successo nella prima frazione, l'irlandese della Deceuninck-Qu… - cyclingoo : ?? VIDEO: Quinta Tappa Parigi – Nizza 2021 / By @spaziociclismo - Pelamity : Ma passiamo al dominio della @deceuninck_qst alla Parigi-Nizza. Strenght in numbers: tre uomini per Bennett ai -900… - Cyclingtimenews : Bis di Bennett alla Parigi-Nizza -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Nizza Parigi - Nizza: Bennett fa il bis. E domenica non si arriva sulla Promenade des Anglais La Deceuninck Quick - Step, oltre alla Tirreno - Adriatico con Alaphilippe, trionfa anche alla Parigi - Nizza grazie alla volata impeccabile di Sam Bennett che dopo il successo nella tappa di apertura ottiene il bis nella quinta frazione (la Vienne - Bollene di 200 chilometri) conclusa allo ...

Volata vincente nella 5ª tappa di Bennett alla Parigi - Nizza Ancora una zampata vincente di Sam Bennett. Dopo il successo nella prima frazione, l'irlandese della Deceuninck - QuickStep si aggiudica in volata la quinta tappa della Parigi - Nizza, percorsa lungo i 200 chilometri che collegano Vienne a Bollene. Beffati sul traguardo Nacer Bouhanni (Arkea - Samsic) e Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe) mentre Giacomo Nizzolo (...

LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: caduta per Roglic! Tony Martin resta a terra OA Sport VIDEO Parigi-Nizza 2021: altra volata perfetta per Sam Bennett e la Deceuninck Quick-Step Arriva la seconda vittoria per Sam Bennett alla Parigi-Nizza 2021. Dopo aver steccato in quel di Amilly, l’irlandese, trascinato al meglio dalla sua Deceuninck Quick-Step, è tornato subito a timbrare ...

Tirreno-Adriatico: Alaphilippe vince a Chiusdino, Van Aert resta leader Finale mozzafiato nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Chiusdino di 202 km con un arrivo in leggera salita. Il successo è andato al campione del mondo Julian ...

La Deceuninck Quick - Step, oltre alla Tirreno - Adriatico con Alaphilippe, trionfa anche allagrazie alla volata impeccabile di Sam Bennett che dopo il successo nella tappa di apertura ottiene il bis nella quinta frazione (la Vienne - Bollene di 200 chilometri) conclusa allo ...Ancora una zampata vincente di Sam Bennett. Dopo il successo nella prima frazione, l'irlandese della Deceuninck - QuickStep si aggiudica in volata la quinta tappa della, percorsa lungo i 200 chilometri che collegano Vienne a Bollene. Beffati sul traguardo Nacer Bouhanni (Arkea - Samsic) e Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe) mentre Giacomo Nizzolo (...Arriva la seconda vittoria per Sam Bennett alla Parigi-Nizza 2021. Dopo aver steccato in quel di Amilly, l’irlandese, trascinato al meglio dalla sua Deceuninck Quick-Step, è tornato subito a timbrare ...Finale mozzafiato nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Chiusdino di 202 km con un arrivo in leggera salita. Il successo è andato al campione del mondo Julian ...