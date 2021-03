Paganese-Palermo, la curiosa statistica: i rosanero sanno vincere soltanto in Sicilia e Campania (Di giovedì 11 marzo 2021) "La squadra rosa sa vincere soltanto in Sicilia e Campania".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla gara Paganese-Palermo, in programma sabato sera allo Stadio "Marcello Torre" alle ore 20. Una trasferta che "può essere di buon auspicio", scrive il noto quotidiano. Le vittorie conquistate fin qui dalla compagine Siciliana sono arrivate, infatti, solo in Sicilia ed in Campania.Lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera", il Palermo in questa stagione ha battuto Catania, Juve Stabia, Cavese e Turris. Ed in Campania gli uomini di Giacomo Filippi devono ancora affrontare Paganese e Casertana. L'unica compagine che Alberto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) "La squadra rosa sain".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di", che punta i riflettori sulla gara, in programma sabato sera allo Stadio "Marcello Torre" alle ore 20. Una trasferta che "può essere di buon auspicio", scrive il noto quotidiano. Le vittorie conquistate fin qui dalla compaginena sono arrivate, infatti, solo ined in.Lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera", ilin questa stagione ha battuto Catania, Juve Stabia, Cavese e Turris. Ed ingli uomini di Giacomo Filippi devono ancora affrontaree Casertana. L'unica compagine che Alberto ...

