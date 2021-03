Oppo presenta i nuovi Find X3 | con il ‘Pro’ fotografie e display da 1 miliardo di colori

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tre modelli per la serie. Isabella Lazzini (cmo Italia): “Abbiamo ambizione chiara, salire su podio mercato italiano” Una nuova serie di smartphone per intraprendere la direzione già segnata diin Italia. E’ statata a livello globale oggi la famigliaX3 del marchio cinese, composta da tre modelli di cui uno, il Pro, che rapuno dei dispositivi al top sul mercato. E così come dice appunto il nome del telefono, ‘X’,nel nostro Paese la strada la sta trovando perché i dati di gennaio mostrano, racconta all’Adnkronos Isabella Lazzini, chief marketing officer del brand in Italia, “una crescita su anno del 250% in volume”, mentre lungo tutto il 2020 “l’aumento è stato del 401%“. Insomma, dice ancora, “il marchio sta crescendo, c’è la sensazione di una ...