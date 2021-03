Omicidio Ilenia Fabbri, la figlia Arianna chiede di incontrare il padre in carcere (Di giovedì 11 marzo 2021) . La figlia di Ilenia Fabbri, Arianna Nanni, ha chiesto di incontrare il padre in carcere. Claudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’Omicidio, le ha scritto una lettera ribadendo la sua versione dei fatti: “Volevo solo spaventarla: non doveva andare così”. La figlia Arianna ha dichiarato: “Non mi fido più di nessuno” Arianna Nanni, la figlia di Ilenia Fabbri, è devastata dagli ultimi risvolti della vicenda giudiziaria che riguarda la madre. Prima il terribile colpo della morte di sua madre, uccisa in casa nelle prime ore della mattina da uno sconosciuto. Poi l’arresto di suo padre, Claudio Nanni, ex marito di ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 marzo 2021) . LadiNanni, ha chiesto diilin. Claudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’, le ha scritto una lettera ribadendo la sua versione dei fatti: “Volevo solo spaventarla: non doveva andare così”. Laha dichiarato: “Non mi fido più di nessuno”Nanni, ladi, è devastata dagli ultimi risvolti della vicenda giudiziaria che riguarda la madre. Prima il terribile colpo della morte di sua madre, uccisa in casa nelle prime ore della mattina da uno sconosciuto. Poi l’arresto di suo, Claudio Nanni, ex marito di ...

Advertising

AgenziaOpinione : RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * VENERDÌ 12 MARZO: « BENNO CONFESSA IL DUPLICE OMICIDIO, IL CASO DI ILENIA FABBRI CON L'… - Italia_Notizie : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere' - rep_bologna : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere' [di Rosario di Raimondo] [aggiornamento de… - rep_bologna : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere' [di Rosario di Raimondo] [aggiornamento de… - CribeGigi : Omicidio di #Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere', povera ragazza dopo il dolore della madr… -