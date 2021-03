MotoGP, Maverick Vinales il più veloce nel quarto giorno di test a Losail (Di venerdì 12 marzo 2021) La quarta giornata dei test invernali in Qatar. Maverick Vinales il più veloce. Morbidelli e Quartararo subito dietro. Losail (QATAR) – Maverick Vinales il più veloce nella quarta giornata dei test invernali di MotoGP in Qatar. Dopo un esordio un po’ complicato, lo spagnolo è riuscito ad trovare il giusto feeling con la moto chiudendo davanti al compagno di marca Franco Morbidelli e di squadra Fabio Quartararo. I tre sono staccati di un solo decimo. In crescita anche Pecco Bagnaia. L’italiano con la sua Ducati ha completato la giornata in quarta posizione davanti ad un costante Aleix Espargaro. A completare la top ten le Suzuki di Mir e Rins, la Yamaha di Valentino Rossi (in ripresa dopo un inizio difficile), la ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) La quarta giornata deiinvernali in Qatar.il più. Morbidelli e Quartararo subito dietro.(QATAR) –il piùnella quarta giornata deiinvernali diin Qatar. Dopo un esordio un po’ complicato, lo spagnolo è riuscito ad trovare il giusto feeling con la moto chiudendo davanti al compagno di marca Franco Morbidelli e di squadra Fabio Quartararo. I tre sono staccati di un solo decimo. In crescita anche Pecco Bagnaia. L’italiano con la sua Ducati ha completato la giornata in quarta posizione davanti ad un costante Aleix Espargaro. A completare la top ten le Suzuki di Mir e Rins, la Yamaha di Valentino Rossi (in ripresa dopo un inizio difficile), la ...

