Low ufficializza l’addio alla Germania

(Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo aver annunciato due giorni la decisione di lasciare la guida della Nazionale tedesca subito dopo gli Europei della prossima estate, Joachim Low ha reso pubblico quest’oggi in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a questa decisione. Cosa ha detto Joachim Low? Queste le parole pronunciate in conferenza stampa dal ct tedesco: “Ho preso questa decisione in maniera molto consapevole, pieno di orgoglio e di gratitudine ma allo stesso tempo con enormi motivazioni in vista degli Europei . Sono fiero del lavoro svolto, per me è stato qualcosa di speciale guidare la Nazionale del mio Paese, da quasi 10 anni ho lavorato con i migliori calciatori della, crescendo insieme a loro. Con loro ho vissuto trionfi e sconfitte dolorose, ma soprattutto tanti momenti meravigliosi e magici, non soltanto la vittoria in Brasile nel 2014. Sono e resterò grato ...