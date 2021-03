Lotteria degli scontrini, estratti i primi 10 codici da 100mila euro: l’elenco di chi ha vinto i soldi (Di giovedì 11 marzo 2021) I primi 13 scontrini sono stati estratti e i vincitori riceveranno un premio da 100mila euro. Dunque la Lotteria degli scontrini è entrata ufficialmente nel vivo con l’estrazione dei primi dieci fortunati. I codici vincenti del concorso di febbraio sono stati pubblicati da Adm sul proprio profilo Twitter. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) I13sono statie i vincitori riceveranno un premio da. Dunque laè entrata ufficialmente nel vivo con l’estrazione deidieci fortunati. Ivincenti del concorso di febbraio sono stati pubblicati da Adm sul proprio profilo Twitter. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - OmaggioMania : Lotteria degli scontrini: ecco i primi vincitori - taxwasp : RT @non_si_vince: Ah già, ieri volevano farmi fare la lotteria degli scontrini. Ma che volete da me, non ho mai vinto un cazzo in vita mia,… -