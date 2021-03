LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Morbidelli vola al comando, bene anche Bagnaia. 10° Valentino Rossi (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Valentino Rossi quest’oggi proverà il nuovo parafango Yamaha, che nella giornata di ieri avevano Testato i due ‘ufficiali’ Quartararo e Viñales. 14.48 Arrivano finalmente i primi giri cronometrati validi per Maverick Viñales, che si è atTestato in 12ma posizione a 1.334 dalla vetta. 14.47 Tutti ai box in questo momento ad eccezione di Morbidelli, Aleix Espargarò, Nakagami e Martin. 14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P Morbidelli, Franco 1:54.588 8 / 10 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:54.942 0.354 0.354 10 / 14 Pit In 3 P ESPARGARO, Pol 1:54.990 0.402 0.048 11 / 11 Pit In 4 P Bagnaia, Francesco 1:54.991 0.403 0.001 14 / 14 Pit In 5 P QUARTARARO, Fabio 1:55.266 0.678 0.275 5 / 5 Pit In 6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50quest’oggi proverà il nuovo parafango Yamaha, che nella giornata di ieri avevanoato i due ‘ufficiali’ Quartararo e Viñales. 14.48 Arrivano finalmente i primi giri cronometrati validi per Maverick Viñales, che si è atato in 12ma posizione a 1.334 dalla vetta. 14.47 Tutti ai box in questo momento ad eccezione di, Aleix Espargarò, Nakagami e Martin. 14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P, Franco 1:54.588 8 / 10 Pit In 2 P ESPARGARO, Aleix 1:54.942 0.354 0.354 10 / 14 Pit In 3 P ESPARGARO, Pol 1:54.990 0.402 0.048 11 / 11 Pit In 4 P, Francesco 1:54.991 0.403 0.001 14 / 14 Pit In 5 P QUARTARARO, Fabio 1:55.266 0.678 0.275 5 / 5 Pit In 6 ...

Jervan000 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - RYOTO__28 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - gponedotcom : Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest s… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #LIVE #Test #Qatar, seconda giornata: la Ducati è la lepre - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: primi giri per i piloti di riserva - #MotoGP #Qatar #day-4 #DIRETTA:… -