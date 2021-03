Lady Gaga e Adam Driver, passione e panzerotti a Milano, sul set (FOTO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Il set di House of Gucci si è spostato a Milano, dove sembra scoppiata un'intensa passione tra Lady Gaga, un panzerotto fritto e Adam Driver: ecco le FOTO. Un amore a tre quello sbocciato tra Lady Gaga, Adam Driver e un succulento panzerotto in centro a Milano, sul set di House of Gucci, il biopic diretto da Ridley Scott che racconterà al cinema l'omicidio di Maurizio Gucci. Dopo Roma e Gressoney, da pochi giorni le riprese di House of Gucci si sono spostate nel centro di Milano, e, nonostante piazza Duomo e la vicina Galleria Vittorio Emanuele siano state letteralmente blindate, dal capoluogo lombardo sono piovute in rete moltissime nuove FOTO dei due ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) Il set di House of Gucci si è spostato a, dove sembra scoppiata un'intensatra, un panzerotto fritto e: ecco le. Un amore a tre quello sbocciato trae un succulento panzerotto in centro a, sul set di House of Gucci, il biopic diretto da Ridley Scott che racconterà al cinema l'omicidio di Maurizio Gucci. Dopo Roma e Gressoney, da pochi giorni le riprese di House of Gucci si sono spostate nel centro di, e, nonostante piazza Duomo e la vicina Galleria Vittorio Emanuele siano state letteralmente blindate, dal capoluogo lombardo sono piovute in rete moltissime nuovedei due ...

Advertising

omelete : Lady Gaga e Adam Driver aparecem na primeira foto de Gucci, filme sobre o assassinato do estilista Maurizio Gucci [… - Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - mengoni_rules : Io scriverei direttamente: QUI HA RESPIRATO LADY GAGA #HouseOfGucci - ginebramlml : RT @pondgitsune: Lady Gaga è entrata in modalità full italiana -