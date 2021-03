Kate Middleton risponde a Meghan e replica sulla lite: “Geloso di lei…” (Di giovedì 11 marzo 2021) Continua il botta e risposta tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale. Questa volta ad essere tirata in ballo è Kate Middleton. Ecco cosa è successo. Le parole di Meghan Markle L’intervista rilasciata da Harry Windsor e Meghan Markle ad Oprah Winfrey continua a tenere banco nel Regno Unito. Le accuse mosse dalla coppia sono pesantissime. In particolar modo, le accuse di razzismo, hanno di fatto infuocato Buckingham Palace. Nei giorni scorsi è arrivato il monito della Regina Elisabetta II, che ha spiegato che saranno prese in seria considerazione le dichiarazioni della coppia. I tabloid inglesi sono scatenati, dal momento che nell’intervista si parla anche dell’ostracismo della Famiglia Reale nei confronti di Meghan. Ma nessuno può dirsi estraneo dalle accuse, tanto ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Continua il botta e risposta tra Harry ee la Famiglia Reale. Questa volta ad essere tirata in ballo è. Ecco cosa è successo. Le parole diMarkle L’intervista rilasciata da Harry Windsor eMarkle ad Oprah Winfrey continua a tenere banco nel Regno Unito. Le accuse mosse dalla coppia sono pesantissime. In particolar modo, le accuse di razzismo, hanno di fatto infuocato Buckingham Palace. Nei giorni scorsi è arrivato il monito della Regina Elisabetta II, che ha spiegato che saranno prese in seria considerazione le dichiarazioni della coppia. I tabloid inglesi sono scatenati, dal momento che nell’intervista si parla anche dell’ostracismo della Famiglia Reale nei confronti di. Ma nessuno può dirsi estraneo dalle accuse, tanto ...

