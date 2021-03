Juventus, non solo Locatelli: le idee per il centrocampo del futuro (Di giovedì 11 marzo 2021) Manuel Locatelli ancora nel mirino della Juve. I bianconeri hanno bisogno di un ricambio a centrocampo e lui può essere quello giusto La gara contro il Porto ha evidenziato ancora una volta i limiti della Juve e del suo centrocampo, che in questa stagione ha sofferto più degli altri reparti. I bianconeri hanno bisogno di ricambi: solo Arthur ha determinate caratteristiche e quando non c’è si soffre troppo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come rivela Tuttosport, sono due i nomi sul taccuino di Paratici per il futuro. In primis Manuel Locatelli, giovane nel mirino bianconero ormai da tempo. Su di lui anche il City. Il secondo nome resta quello di Jorginho. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Manuelancora nel mirino della Juve. I bianconeri hanno bisogno di un ricambio ae lui può essere quello giusto La gara contro il Porto ha evidenziato ancora una volta i limiti della Juve e del suo, che in questa stagione ha sofferto più degli altri reparti. I bianconeri hanno bisogno di ricambi:Arthur ha determinate caratteristiche e quando non c’è si soffre troppo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come rivela Tuttosport, sono due i nomi sul taccuino di Paratici per il. In primis Manuel, giovane nel mirino bianconero ormai da tempo. Su di lui anche il City. Il secondo nome resta quello di Jorginho. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : Nessuno l’ha ancora detto e non è giusto: finalmente #Ronaldo è stato decisivo su una punizione. #Juventus - pisto_gol : C’è stato un solo giornalista che ha evidenziato in tempi non sospetti i problemi che CR7 crea alla Juventus e ai s… - pisto_gol : In 8 anni la Juventus aveva avuto 2 allenatori (AConte e Allegri) Negli ultimi 3 ne ha cambiati 3 (Allegri, Sarri e… - JuveWhite : @BortoneMauro @juventibus Anche mettere la testa sotto la sabbia non è utile. È evidente lo stato di disorientament… - Fortuna94296772 : RT @enzomarangio: Al primo anno, con ancora 13 gare da disputare e una finale di Coppa Italia, #Chiesa ha già collezionato: - 35 presenze -… -