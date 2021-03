Il telefono del vento per parlare con le vittime dello tsunami (Di giovedì 11 marzo 2021) Ogni anno migliaia di persone che hanno perso un familiare nel disastro del 2011 salgono su una collina vicino alla città di ?tsuchi: cercano conforto in una cabina telefonica, per parlare con chi non c’è più e sentirsi meno sole. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Ogni anno migliaia di persone che hanno perso un familiare nel disastro del 2011 salgono su una collina vicino alla città di ?tsuchi: cercano conforto in una cabina telefonica, percon chi non c’è più e sentirsi meno sole. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : telefono del Il telefono del vento per parlare con le vittime dello tsunami Al suo interno Kazuyoshi Sasaki compone con cura il numero di telefono della defunta moglie Miwako, ...ventimila persone morte a causa dello tsunami che dieci anni fa colpì la costa nordorientale del ...

Il telefono del vento per parlare con le vittime dello tsunami - Mari Saito Internazionale Il Giappone non dimentica le vittime dello tsunami Ogni anno migliaia di persone che hanno perso un familiare nel disastro del 2011 salgono su una collina vicino alla città di Otsuchi: cercano conforto in una cabina telefonica, per parlare con chi non ...

Al suo interno Kazuyoshi Sasaki compone con cura il numero di telefono della defunta moglie Miwako, ...ventimila persone morte a causa dello tsunami che dieci anni fa colpì la costa nordorientale del ...