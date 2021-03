Il Paradiso delle Signore, trama 11 marzo: Marta scrive a Vittorio (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Paradiso delle Signore focalizzerà ancora l'attenzione sull'abito british di Gabriella, come testimonia la trama della soap opera di Rai 1 di oggi, giovedì 11 marzo. La stilista ha sempre creduto fin dal primo momento nel suo ultimo modello e ha convinto Vittorio ad inserirlo nella nuova collezione, nonostante lui non ne fosse affatto convinto. Alla fine, però, Conti si è lasciato contagiare dall'entusiasmo della Rossi e di Beatrice la quale lo ha sollecitato a credere nel vestito. Tuttavia, la scelta si è rivelata del tutto sbagliata dal momento che dopo la presentazione dell'abito british le clienti hanno iniziato a manifestare contro la scelta del grande magazzino milanese e anche la stampa non ha avuto parole gratificanti per il modello di Gabriella; quindi, per cercare di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilfocalizzerà ancora l'attenzione sull'abito british di Gabriella, come testimonia ladella soap opera di Rai 1 di oggi, giovedì 11. La stilista ha sempre creduto fin dal primo momento nel suo ultimo modello e ha convintoad inserirlo nella nuova collezione, nonostante lui non ne fosse affatto convinto. Alla fine, però, Conti si è lasciato contagiare dall'entusiasmo della Rossi e di Beatrice la quale lo ha sollecitato a credere nel vestito. Tuttavia, la scelta si è rivelata del tutto sbagliata dal momento che dopo la presentazione dell'abito british le clienti hanno iniziato a manifestare contro la scelta del grande magazzino milanese e anche la stampa non ha avuto parole gratificanti per il modello di Gabriella; quindi, per cercare di ...

Advertising

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, Dante Romagnoli: dove abbiamo già visto l’attore - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 11 marzo: Ludovica ha riconquistato Adelaide - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 marzo 2021: Il Paradiso rischia di chiudere! - lillydessi : Il #Paradiso delle #Signore, #Laura: ecco perché #Arianna #Montefiori è andata #via - Formatonews - paola_aleo : SAN PIO: Il dono del nostro dolore, delle nostre sofferenze è una gran cosa, che non possiamo fare in paradiso. -