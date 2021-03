I naufraghi dell’Isola dei Famosi edizione 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) I naufraghi di questa edizione saranno sedici e, si dirigeranno verso le Honduras. A condurre il rottamato, quindi, ci sarà lei: Ilary Blasi. La novità della conduzione, non è l’unica di questa edizione che,, torna dopo un anno di assenza dal palinsesto. Chi accompagnerà i naufraghi all’avventura? È quindi stato svelato che saranno sedici i vip che si dirigeranno verso le Honduras, all’avventura. Interessante anche la conduzione che, vede per la prima volta nel programma la “Iena” Ilary Blasi. Il programma torna in onda da lunedì 15 marzo, per poi proseguire con un doppio appuntamento il giovedì seguente. La neo conduttrice ha di fatto spiegato che nonostante qualche novità, come lei stessa, il format del programma tornerà alle origini primarie. Ebbene, i naufraghi soffriranno davvero la fame, e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Idi questasaranno sedici e, si dirigeranno verso le Honduras. A condurre il rottamato, quindi, ci sarà lei: Ilary Blasi. La novità della conduzione, non è l’unica di questache,, torna dopo un anno di assenza dal palinsesto. Chi accompagnerà iall’avventura? È quindi stato svelato che saranno sedici i vip che si dirigeranno verso le Honduras, all’avventura. Interessante anche la conduzione che, vede per la prima volta nel programma la “Iena” Ilary Blasi. Il programma torna in onda da lunedì 15 marzo, per poi proseguire con un doppio appuntamento il giovedì seguente. La neo conduttrice ha di fatto spiegato che nonostante qualche novità, come lei stessa, il format del programma tornerà alle origini primarie. Ebbene, isoffriranno davvero la fame, e ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Pronti a conoscere meglio i nostri naufraghi? Dalle reti di YouTube alle reti dell'Isola sbarca AWED! ???? #Isola ??? - starfishnight : RT @Elisaebasta_: +++ tommaso zorzi confermato pilota dell'elicottero da cui si lanceranno i naufraghi all'isola 2021+++ - jessica_zorzina : RT @mespiccicasa: tommaso metti like se andrai come opinionista all'isola commenta se sarai il pilota dell'aereo dei naufraghi #tzvip http… - mespiccicasa : tommaso metti like se andrai come opinionista all'isola commenta se sarai il pilota dell'aereo dei naufraghi #tzvip - xhugstilinskix : RT @Elisaebasta_: +++ tommaso zorzi confermato pilota dell'elicottero da cui si lanceranno i naufraghi all'isola 2021+++ -

Ultime Notizie dalla rete : naufraghi dell’Isola Chi è Arianna David, la "falsa amica" di Elisabetta Gregoraci Metropolitan Magazine