Gli ultimi istanti di Stefano Paternò, deceduto dopo dose AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano Paternò aveva 43 anni: è morto poco dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino. Chi era Stefano Paternò, sottufficiale morto dopo il vaccino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021)aveva 43 anni: è morto pocoavere ricevuto la primadel vaccino. Chi era, sottufficiale mortoil vaccino su Notizie.it.

Advertising

pfmajorino : In #Lombardia è il caos. Ci sono ottanta e novantenni che ancora non sanno nulla, siamo tra gli ultimi per quel che… - Mov5Stelle : Gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale, varato dal governo Conte, con i contributi che sono arrivati dirett… - ZZiliani : Dopo il #DailyMail è ora l’#Indipendent a sbertucciare #Agnelli e le sue idee a capocchia per rinnovare il calcio (… - ClaudiaZappala_ : Io sto ferma, mi sto giocando gli ultimi neuroni buoni. Era dall’estate del 2019 che non guardavo una cosa così val… - nicola_coletti : @Adeleblabla @StucchiLeonardo @wojak0 gia' l'ultimo arco narrativo faceva abbstanza schifo, con gli ultimi 2 capito… -