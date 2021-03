Gasperini: “Vincere a tutti i costi manda fuori giri. L’eliminazione della Juve non mi sorprende” (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida con lo Spezia in conferenza stampa. Dobbiamo guardare a noi stessi e al percorso da fare, è l’unico modo per crescere. Abbiamo perso con l’Inter ma siamo comunque soddisfatti. Esultare non è irrispettoso nei confronti degli avversari. Con lo Spezia ci saranno altre difficoltà, ma la squadra è sul pezzo e gioca bene. È una squadra organizzata che cerca di salvarsi attraverso il gioco. Pensiamo alla prossima partita poi al dentro-fuori col Real Madrid. Zapata sta bene, se è in condizione può giocare, altrimenti lo porto in panchina. Noi siamo l’Atalanta, non possiamo pensare di prendere giocatori a 80 milioni con contratti del genere. Il club ha già speso per il suo target e siamo in tempi di crisi. Altre squadre hanno centinaia di milioni di debiti ma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigiliasfida con lo Spezia in conferenza stampa. Dobbiamo guardare a noi stessi e al percorso da fare, è l’unico modo per crescere. Abbiamo perso con l’Inter ma siamo comunque soddisfatti. Esultare non è irrispettoso nei confronti degli avversari. Con lo Spezia ci saranno altre difficoltà, ma la squadra è sul pezzo e gioca bene. È una squadra organizzata che cerca di salvarsi attraverso il gioco. Pensiamo alla prossima partita poi al dentro-col Real Madrid. Zapata sta bene, se è in condizione può giocare, altrimenti lo porto in panchina. Noi siamo l’Atalanta, non possiamo pensare di prendere giocatori a 80 milioni con contratti del genere. Il club ha già speso per il suo target e siamo in tempi di crisi. Altre squadre hanno centinaia di milioni di debiti ma ...

