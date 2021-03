Fiorentina, occhi su De Zerbi ma dipende tutto dal Napoli: la situazione (Di giovedì 11 marzo 2021) La Fiorentina punta Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi ma entrambi gli allenatori sono cercati anche dal Napoli per sostituire Gennaro Gattuso La decisione sul prossimo allenatore della Fiorentina potrà essere presa solamente dopo che il Napoli avrà deciso chi sarà il proprio tecnico nella prossima stagione. Lo segnala La Nazione evidenziando che i due profili attualmente valutati dalla dirigenza viola, Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi, sono entrambi nel mirino di Aurelio De Laurentiis per sostituire Gennaro Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Lapunta Maurizio Sarri e Roberto Dema entrambi gli allenatori sono cercati anche dalper sostituire Gennaro Gattuso La decisione sul prossimo allenatore dellapotrà essere presa solamente dopo che ilavrà deciso chi sarà il proprio tecnico nella prossima stagione. Lo segnala La Nazione evidenziando che i due profili attualmente valutati dalla dirigenza viola, Maurizio Sarri e Roberto De, sono entrambi nel mirino di Aurelio De Laurentiis per sostituire Gennaro Gattuso. Leggi su Calcionews24.com

Monza, in caso di promozione occhi su Ribery e Gomez Il Monza ha progetti importanti sul mercato in caso di promozione in Serie A. Galliani, infatti, ha puntato gli occhi su Ribery e Gomez.

Fiorentina: il futuro è in stand-by, ma alla società piace Conceicao Il momento in casa Fiorentina è delicato, con la squadra non ancora salva e prestazioni negative, che hanno riaperto una piccola crisi. Dopo un periodo in cui la società aveva iniziato a progettare ...

