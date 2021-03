Fabrizio Corona si ferisce e mostra il sangue in un video pubblicato sui social: “Avete creato un mostro” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Questo è solo l’inizio. Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Chiedo, se no mi taglio veramente la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il presidente”. Se la prende con i magistrati Fabrizio Corona, e si rivolge direttamente a loro in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dopo il provvedimento che dispone il suo ritorno in carcere. Nel breve filmato Corona mostra quelle che, secondo il suo avvocato Ivano Chiesa, sono chiazze di sangue, e parla alla telecamera con la faccia sporca di rosso. “Avete creato un mostro”, dice. Nelle immagini successive si vede Corona portato via dalla polizia. Il procuratore Lamanna, nell’udienza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Questo è solo l’inizio. Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Chiedo, se no mi taglio veramente la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il presidente”. Se la prende con i magistrati, e si rivolge direttamente a loro in unsul suo profilo Instagram, dopo il provvedimento che dispone il suo ritorno in carcere. Nel breve filmatoquelle che, secondo il suo avvocato Ivano Chiesa, sono chiazze di, e parla alla telecamera con la faccia sporca di rosso. “un”, dice. Nelle immagini successive si vedeportato via dalla polizia. Il procuratore Lamanna, nell’udienza di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differime… - fanpage : Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - gio80808462 : RT @_Anahys_: Io scioccata per le storie di Fabrizio Corona. Io scioccata. Lui è quello che è ma che la giustizia infierisca su di lui è ev… - Nadia__Rossi : RT @rtl1025: ?? Fabrizio #Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Milano. Come ha spiegato il suo legale, l'ex agente f… -