Elettra Lamborghini positiva al Covid salta l'Isola. Zorzi pronto a rimpiazzarla? - (Di giovedì 11 marzo 2021) Novella Toloni Il 15 marzo parte l'Isola dei Famosi ma la cantante ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Al suo posto come opinionista potrebbe arrivare Tommaso Zorzi Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale dell'Isola dei Famosi e il reality di Ilary Blasi perde già pezzi. Dopo il forfait dato da Miss Italia, Carolina Stramare - costretta al ritiro ancor prima di partire per problemi familiari - il programma perde anche l'opinionista di punta, Elettra Lamborghini risultata positiva al coronavirus. La notizia della positività della cantante è arrivata attraverso il web come un fulmine a ciel sereno. Elettra Lamborghini, dopo aver partecipato alla finale del reality di Rai Due La ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Novella Toloni Il 15 marzo parte l'dei Famosi ma la cantante ha annunciato di essere risultataal-19. Al suo posto come opinionista potrebbe arrivare TommasoMancano pochi giorni all'inizio ufficiale dell'dei Famosi e il reality di Ilary Blasi perde già pezzi. Dopo il forfait dato da Miss Italia, Carolina Stramare - costretta al ritiro ancor prima di partire per problemi familiari - il programma perde anche l'opinionista di punta,risultataal coronavirus. La notizia della positività della cantante è arrivata attraverso il web come un fulmine a ciel sereno., dopo aver partecipato alla finale del reality di Rai Due La ...

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - fanpage : #isoladeifamosi, Elettra Lamborghini salta le prime due puntate 'causa Covid' - trash_italiano : Solo ora mi rendo conto della preziosità di 'Non succederà più' di Elettra Lamborghini. #Sanremo2021 - ZambucoGiusy : RT @trash_italiano: #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Nicotess3 : ????????Tommaso Zorzi NON sostituirà Elettra Lamborghini come opinionista #isola ???????????? -