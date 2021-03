Daydreamer anticipazioni 15 marzo 2021, la decisione di Leyla ed Emre (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo appuntamento in prima tv con la soap opera turca Daydreamer che vede in questo lunedì 15 marzo 2021 i coniugi Leyla ed Emre decidere di voler trovare una casa tutta loro in cui formarsi una famiglia. I due infatti hanno deciso di mettere al mondo un figlio. La loro scelta però non sarà ben accetta dai genitori della giovane che speravano di poterli tenere con loro. Nel frattempo Yigit farà una proposta di matrimonio a Sanem, ma la giovane cerca di temporeggiare in tutti i modi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate dall’8 al 12 marzo 2021: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Nelle puntate della prossima settimana la Aydin riceverà inaspettatamente una proposta di matrimonio Il destino sembra non aver pietà per ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo appuntamento in prima tv con la soap opera turcache vede in questo lunedì 15i coniugieddecidere di voler trovare una casa tutta loro in cui formarsi una famiglia. I due infatti hanno deciso di mettere al mondo un figlio. La loro scelta però non sarà ben accetta dai genitori della giovane che speravano di poterli tenere con loro. Nel frattempo Yigit farà una proposta di matrimonio a Sanem, ma la giovane cerca di temporeggiare in tutti i modi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate dall’8 al 12: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Nelle puntate della prossima settimana la Aydin riceverà inaspettatamente una proposta di matrimonio Il destino sembra non aver pietà per ...

