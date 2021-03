Crotone, che colpo! Firma Chiellini la sorella di Giorgio (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Crotone Femminile continua ad inserire nella propria rosa elementi di spessore e dopo l’arrivo della Sondore e della Reinoso (moglie di Junior Messias) mette a segno un altro gran colpo aggiudicandosi a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Silvia Chiellini, sorella di Giorgio capitano della Juventus e della Nazionale italiana.Classe 1997, Silvia ricopre come il fratello il ruolo di difensore ed è laureata in Fisoterapia. Nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Livorno, squadra proprietaria del suo cartellino, mentre in precedenza ha giocato per 4 stagioni in Spagna.Tutto ciò a dimostrazione del crescente interesse della società del presidente Gianni Vrenna verso il mondo del calcio femminile: “Un colpo importante: a dimostrazione del fatto che vogliamo investire in questa realtà – ha detto ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) IlFemminile continua ad inserire nella propria rosa elementi di spessore e dopo l’arrivo della Sondore e della Reinoso (moglie di Junior Messias) mette a segno un altro gran colpo aggiudicandosi a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Silviadicapitano della Juventus e della Nazionale italiana.Classe 1997, Silvia ricopre come il fratello il ruolo di difensore ed è laureata in Fisoterapia. Nella prima parte di stagione ha indossato la casacca del Livorno, squadra proprietaria del suo cartellino, mentre in precedenza ha giocato per 4 stagioni in Spagna.Tutto ciò a dimostrazione del crescente interesse della società del presidente Gianni Vrenna verso il mondo del calcio femminile: “Un colpo importante: a dimostrazione del fatto che vogliamo investire in questa realtà – ha detto ...

Advertising

Simone08306562 : @LaraMarsiglia Come disse quel tale: bellezza hai voluto il successo, oneri ed onori. Dopo partite tipo Porto (non… - ItaSportPress : Crotone, che colpo! Firma Chiellini la sorella di Giorgio - - UCrotone : Diffida al Governo. Il sindaco Voce: deve alla città di Crotone milioni di euro per mancati trasferimenti ai sensi… - Marco_Scarcia : RT @devrijnho: Comunque penso che Maguire non giocherebbe manco nel Crotone - Tractor220510 : @verolove87 Lo United ha una difesa che il Crotone è l'Italia del 2006. -