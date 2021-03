Covid, Vincenzo muore dopo la prima dose del vaccino: salma sequestrata, scatta la denuncia (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – E’ giallo sulla morte di Vincenzo Russo, bidello della scuola Viviani di Casalnuovo morto ieri mattina nella clinica di Villa dei Fiori ad Acerra dopo la prima dose di vaccino AstraZeneca presso la sede della Mostra d’Oltremare di Napoli. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Acerra hanno proceduto al sequestro della salma e i familiari dell’uomo hanno sporto denuncia per far luce sulla vicenda. Russo lunedì aveva assunto la prima dose: “La moglie ci ha riferito – dichiarano i sanitari della clinica – che una volta tornato a casa si è subito sentito male accusando spasmi intestinali e nausea”. “A ogni modo – aggiungono i sanitari della clinica Villa dei Fiori – in base alle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – E’ giallo sulla morte diRusso, bidello della scuola Viviani di Casalnuovo morto ieri mattina nella clinica di Villa dei Fiori ad AcerraladiAstraZeneca presso la sede della Mostra d’Oltremare di Napoli. Per questo motivo gli agenti del commissariato di Acerra hanno proceduto al sequestro dellae i familiari dell’uomo hanno sportoper far luce sulla vicenda. Russo lunedì aveva assunto la: “La moglie ci ha riferito – dichiarano i sanitari della clinica – che una volta tornato a casa si è subito sentito male accusando spasmi intestinali e nausea”. “A ogni modo – aggiungono i sanitari della clinica Villa dei Fiori – in base alle ...

