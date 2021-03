Advertising

enzomazza : Due immagini che fotografano il fallimento della @RegLombardia nella lotta al Covid. E Fontana sta ancora al suo po… - Agenzia_Ansa : La Lombardia in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi (4 marzo) fino al 14 marzo. Le scuole… - TgLa7 : ??#Covid: Fontana: #Lombardia resta arancione rinforzato - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: vaccinazione di massa al via tra 2-3 settimane #vaccini - TV7Benevento : COVID: FONTANA, 'VACCINI DI MASSA PREVISTI TRA 2-3 SETTIMANE, ESAURITO PFIZER'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

La Lombardia prevede che 'la vaccinazione massiva' prenderà il via 'tra due o tre settimane'. Lo annuncia il presidente della Regione Attilioprecisando: 'Noi confidiamo che i vaccini arriveranno e qualcosa si sta muovendo. Dobbiamo essere pronti'. Poi aggiunge: 'I vaccini Pfizer li abbiamo esauriti'. Inoltre difende la sua Regione: ...... ora noi stiamo soffrendo e c'è una tensione ospedaliera importante, con una diffusione più rapida rispetto alle altre ondate", dice il presidente della Lombardia, Attilio, parlando in ...Arriveranno le altre e ne usciremo”. Lo dico chiaramente: ora noi stiamo soffrendo e c’è una tensione ospedaliera importante, con una diffusione più rapida rispetto alle altre ondate. (LaPresse) – “Do ...Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "Prevediamo la vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane. I vaccini Pfizer li abbiamo esauriti, e non posso far altro che ringraziare Bertolaso che sta cercando ...