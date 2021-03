Covid | Ema approva vaccino Johnson & Johnson

Advertising

Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per il farmaco ha dato il via libera al farmaco Janssen- 19 dell'azienda farmaceutica Johnson&Johnson. Ora si attende l'ok dei singoli Stati che dovrebbe arrivare in tempi molto rapidi. Intanto Biden ha ordinato l'acquisto di altre 100 milioni di ...L'ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per ... Il vaccino Janssen è il quarto autorizzato nell'Ue per prevenire il- 19.(ANSA) - COPENHAGEN, 11 MAR - Poco dopo la Danimarca, anche Norvegia e Islanda hanno sospeso per precauzione e fino a nuovo avviso l'uso del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 a causa dei timori l ...Ora si attende l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ma occorrerà qualche settimana per avere le prime dosi ...