Chiudere le scuole e aprire altrove non ha senso: i contagi non avvengono in aula (Di giovedì 11 marzo 2021) In questi giorni il numero di postivi è di nuovo in crescita. La pandemia probabilmente ha un andamento stagionale, nel senso che d’inverno la malattia è più aggressiva e i contagi salgono rapidamente. La stagione calda invece con ogni probabilità ci darà una grande mano e realisticamente verso maggio-giugno potremo rilassarci un po’. Misure ragionate possono far scendere la curva dei contagi prima, misure irrazionali (i guanti per i clienti del supermercato, ipoclorito sulle strade) sono inutili e soprattutto dannose. È significativamente utile la chiusura indiscriminata delle scuole? Un’analisi razionale indica che solo il 2% dei focolai deriva dal contesto scolastico. Non ha quindi più senso concentrarsi sul restante 98%? Certo, ove ci sia una forte diffusione anche quel 2% può servire, ma la scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) In questi giorni il numero di postivi è di nuovo in crescita. La pandemia probabilmente ha un andamento stagionale, nelche d’inverno la malattia è più aggressiva e isalgono rapidamente. La stagione calda invece con ogni probabilità ci darà una grande mano e realisticamente verso maggio-giugno potremo rilassarci un po’. Misure ragionate possono far scendere la curva deiprima, misure irrazionali (i guanti per i clienti del supermercato, ipoclorito sulle strade) sono inutili e soprattutto dannose. È significativamente utile la chiusura indiscriminata delle? Un’analisi razionale indica che solo il 2% dei focolai deriva dal contesto scolastico. Non ha quindi piùconcentrarsi sul restante 98%? Certo, ove ci sia una forte diffusione anche quel 2% può servire, ma la scuola ...

Advertising

AzzolinaLucia : Leggendo il Dpcm una cosa è chiara: oggi è molto più facile chiudere le scuole. Nel giro di pochi giorni andranno i… - ricpuglisi : La scelta di chiudere le scuole è il modo migliore per aumentare le disuguaglianze a lungo termine in Italia. - Corriere : Più contagi fra i giovani, scuole chiuse: era davvero inevitabile? - tpellizzari : Aumentano i contagi #COVID19 tra i ragazzi: ma ha senso chiudere le scuole (ancora)? Ne parlano @LaCuppini… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Chiudere le scuole e aprire altrove non ha senso: i contagi non avvengono in aula' -