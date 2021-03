Atletica | i convocati di La Torre per il raduno a Formia

Advertising

valessandra59 : RT @atleticaitalia: #atletica VERSO I MONDIALI DI STAFFETTE ???? raduno degli sprinter azzurri: 14-20 marzo a #Formia per preparare le World… - atleticaitalia : #atletica VERSO I MONDIALI DI STAFFETTE ???? raduno degli sprinter azzurri: 14-20 marzo a #Formia per preparare le Wo… - infoitsport : Atletica, Europei indoor 2021: tutti i convocati dell'Italia e i piazzamenti nei ranking stagionali -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica convocati

Rai Sport

Tra i 32(17 uomini e 15 donne) spicca la presenza del campione d'Europa dei 60 metri ... Fiamme Gialle Roberto RIGALI Bergamo StarsEdoardo SCOTTI C. S. Carabinieri Sez. Atl. Filippo ...Ecco i 10 atletidal fiduciario Emilio De Bonis Sabato e domenica Campi Bisenzio ospita ... Per i cadetti convocato Ebrahim Abdelwahed (Fiamme Gialle Simoni), Leonardo Dolci (Tirreno...Il 1° e il 2 maggio in quel di Chorzow (Polonia) saranno in programma le World Relays, i Mondiali di staffette per l’atletica. Per preparare al ... nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati ...Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per il raduno nazionale della velocità in programma al centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia ( ...